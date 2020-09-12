«الأمثال الحلوة» في مفردات الحارة المصرية

١- النهار له عينين

٢- الليل ستار

٣- الحيطان ليها ودان.

٤- الكدب ملهوش رجلين

نحن المصريون بارعون في التشبيهات حتى في أمثالنا الشعبية. لذا يكون المثل فى مصر أكثر جاذبية عن سواه فى أى بقعة أخرى. فليس فخرا ولا عجبا أن نقول إننا أصحاب الأمثال الحلوة، كما أننا وبشهادة الجميل أصحاب النكتة الحلوة لذا يقول الجميع إن المصريين أولاد نكته. فى هذه السطور نتناول بعض الأمثال الجذابة:يقول المصريون هذا المثل إذا ما استعجل شخص لقضاء مصلحة فى التو وكان الوقت ليلا ومن الأفضل أن يتم تنفيذ المهمة فى النهار.هذا المثل هو عكس سابقه تماما إذا أراد شخص القيام بمهمة فى النهار وهذه المهمة تستوجب الكتمان حتى لا يعلم بها أحد. فيقول الرجل لصاحبه استنى شويه الليل ستارهذا المثل يتشابه مع سابقه فى الكتمان وحفظ السر والخوف من معرفة الشخوص المغايرين فى وجهة النظر. وأطلق المثال فى بدايات القرن الماضى حين كان يتحدث المصريون فى السياسة ويخشون معرفة البوليس فحين يتحدث شخص فى السياسة لصاحبه يرد عليه المتلقى بمقولة ياعم وطى صوتك الحيطان ليها ودانهو أيضا من الأمثال الحلوة فى مصر المحروسة. ويقال حين يتحدث شخص كذاب بحديث مغاير لما ذكره من قبل، وذلك لأنه نسى ما ذكره فى السابق، لذا يقول المثل العربي إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، إلا أن الحارة المصرية استبدلت هذا المثل العربى بمثل الكدب ملوش رجلين. أى أن الكذاب ينسى كما ينسى الناس فينكشف أمره وتظهر حقيقته. وإذا أمعنا النظر فى هذه الأمثال الشعبية سنجد فيها تشبيهات جذابة للمتلقى، لأن صاحب المثل جعل للنهار عينين وكأنه إنسان يرى وهنا لم أقل حيوان لأن الأمر متعلق بالحيرة قبل البصر، كمل جعل الليل ستار وكأنه إنسان كتوم يحفظ السر، وجعل الكذب مخلوق بغيض وهزيل ليس له أقدام لا تحمله، كما جعل للجدران أذن والجدران هنا هم المتللصصين لمعرفة أسرار الناس.