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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا مارتيروس: «المارترولوجي» يدرس حياة الشهادة وحركات الاستشهاد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:36 م
الأنبا مارتيروس
الأنبا مارتيروس
جرجس صفوت
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هنأ الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد للأقباط الارثوذكس، متابعيه بعيد النيروز.

وقال الأنبا مارتيروس إن علم المارترولوجي، هو ذلك العلم الذي يدرس حياة الشهادة، وحركات الاستشهاد في المسيحية، من حيث الجانب الكتابي والفكري والعقيدي والطقسى لحياة الشهداء، ودراسة الدوافع عند الشهداء، وماهي أنواع الشهادة، ومكانة الشهداء، وموقف المجامع المسكونية من حركة الاستشهاد، وما ذكر عنهم في المصادر القديمة والمخطوطات القديمة، والجانب الإحصائي للشهداء وأماكن دفنهم، والتقليد الكنسي والشعبي المرتبط بهم.

وأضاف: أن ذلك إضافة إلى تناوله دراسة نظم محاكمتهم، وتصريحات الشهداء، وشهادتهم أمام الحاكم أو القاضى، ودراسة ما سجله مؤرخي سير الشهداء، مع دراسة الجوانب السياسية والشخصية لهؤلاء المضطهدين، على الأخص الأباطرة الرومان، ودلالات منشورات التهديد للمسيحيين في أرجاء الإمبراطورية الرومانية، مع دراسة الجوانب الشخصية والنفسية عند المضطهدين، وما آلت إليه هذه الحركة من إصدار منشور التسامح الديني على يد الملك قسطنطين.

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