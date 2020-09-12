مصرع شابين غرقًا في دمياط

تمكنت قوات الإنقاذ البحري من انتشال جثمان الشاب محمد الموافي، من قرية النجارين بدمياط، لقى مصرعه غرقا في البحر بمدينة رأس البر بدمياط، كما تم العثور على جثمان الشاب مجدي درويش من المحلة، الذي غرق في منطقة الجربي برأس البر.كان قسم شرطة رأس البر بدمياط تلقى بلاغا بمصرع شباب غرقا أثناء نزولهم البحر، وتم إخطار قوات الإنقاذ البحري والتي تحركت للبحث عنهما.تم انتشال جثامين الشباب الغرقى وإخطار ذويهما لاستلام جثامينهما واستخراج تصاريح الدفن الخاصة بهما، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة.