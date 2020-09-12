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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أول فيديو لـ صالح جمعة في حادث الزمالك (فيديو)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:28 م
صالح جمعة
صالح جمعة
نجلاء رفاعي
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو لحادث تصادم سيارة صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، بسيارتي ملاكي في شارع محمد مظهر، بمنطقة الزمالك.

وظهر «جمعة» وسط عدد من المواطنين ورجال الأمن حوله يتبادلون أطراف الحديث، وظهرت إلى جواره طليقته التي بدا على ملامحها القلق منتظرة نهاية حديثهم.

وكانت نيابة قصر النيل الجزئية قد قررت إخلاء سبيل صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، وطليقته التي كانت رفقته وقت الحادث، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما، في واقعة اتهامه بالتسبب في التصادم بسيارتي ملاكي وإتلافهما.

ولكن تبين أنه مطلوب على ذمة قضيتيّ تعدي وتصادم في الجيزة والتجمع الخامس.

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