الأب فراس دردر مطرانًا نائبًا للسريان الكاثوليك على البصرة والخليج

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إن بطريركيّة السّريان الكاثوليك أعلنت عن تثبيت البابا فرنسيس انتخاب الأب فراس دردر مطرانًا نائبًا بطريركيًّا على البصرة والخليج.جاء ذلك في بيان جاء فيها: "انتخب سينودس أساقفة الكنيسة السّريانيّة الكاثوليكيّة في دورته المنعقدة في دير سيّدة النّجاة- الشّرفة البطريركيّ في لبنان، الأب فراس دردر، كاهن رعيّة عمّان وسائر الأردنّ، مطرانًا نائبًا بطريركيًّا على البصرة والخليج العربيّ، وثبّت قداسة البابا فرنسيس هذا الانتخاب يوم 10 9 2020".وأضاف أبوكسم - في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أنه سيتمّ تحديد الاحتفال بالسّيامة الأسقفيّة للمطران المنتخَب في موعد يُعلن عنه لاحقًا.