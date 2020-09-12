رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأب فراس دردر مطرانًا نائبًا للسريان الكاثوليك على البصرة والخليج

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:37 م
الأب فراس دردر
الأب فراس دردر
جرجس صفوت - تريزة شنودة
طباعة
قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إن بطريركيّة السّريان الكاثوليك أعلنت عن تثبيت البابا فرنسيس انتخاب الأب فراس دردر مطرانًا نائبًا بطريركيًّا على البصرة والخليج.

جاء ذلك في بيان جاء فيها: "انتخب سينودس أساقفة الكنيسة السّريانيّة الكاثوليكيّة في دورته المنعقدة في دير سيّدة النّجاة- الشّرفة البطريركيّ في لبنان، الأب فراس دردر، كاهن رعيّة عمّان وسائر الأردنّ، مطرانًا نائبًا بطريركيًّا على البصرة والخليج العربيّ، وثبّت قداسة البابا فرنسيس هذا الانتخاب يوم 10 9 2020".

وأضاف أبوكسم - في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أنه سيتمّ تحديد الاحتفال بالسّيامة الأسقفيّة للمطران المنتخَب في موعد يُعلن عنه لاحقًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

براتب 3000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

وزيرة الصحة توجه بعلاج الطفلة «مكة» على نفقة الدولة

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة توجه بعلاج الطفلة «مكة» على نفقة الدولة

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

الباز يفضح أكاذيب «الكلب النابح» محمد علي عن بيع فيلا الرحاب

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

صلاة الجنازة على المخرج علي رجب (فيديو)

«كامب البرلس».. مشروع شبابى ينظم رحلات سياحية لكفر الشيخ

وصول أسرة المخرج علي رجب لإلقاء نظرة الوداع عليه (صور)

العثور على حطام سفينة نازية غرقت قبالة السواحل النرويجية

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

«بير سكران» لـ أحمد عبدالعزيز.. من بيوت الغواني إلى يحيا سعد

«أسرارالأحجار».. فتنة وجمال وسحر الأحجار الكريمة

لحظات من القرب

لليوم الثاني.. مسرح مطروح يستضيف فرقة أبوقير للموسيقى العربية