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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا نيقولا يوضح العلاقة التي ربطته بالبابا بتروس السابع

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:23 م
الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو
جرجس صفوت - تريزة شنودة
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه في عام 2001 وخلال اجتماع المجمع المقدس طرح مثلث الرحمات صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بتروس السابع اسم الأرشمندريت نقولا أنطونيو ضمن اسمين آخرين لنوال درجة الأسقفية، وذلك بناء على طلب الكنيسة الأرثوذكسية العربية في مصر، وفي اقتراع أعضاء المجمع تم ترشيحه لنوال هذه الدرجة المقدسة.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي |فيسبوك" أنه "في 18 مارس من نفس العام 2001 قام مثلث الرحمات البابا بتروس السابع بوضع يده ورسامة نقولا أسقفا في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بالقاهرة، وفي 23 مارس رفع إلى درجة متروبوليت على إبراشية إرموبوليس (طنطا) بتجليسه على هذه الإبراشية المقدسة في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل، بحضور مثلث الرحمات البابا بتروس السابع".

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