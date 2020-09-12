«الارثوذكسية» تحتفل بذكرى رحيل البابا بتروس السابع

أقام المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليوس (طنطا) الذكرى السنوية لمثلث الرحمات صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بترورس السابع.وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الاحتفال بالذكرى جاء بعد القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس بطنطا.وتولى البابا بتروس السابع السدة البطريركية عام 1996 وظل حتى رحيلة عام 2004، ليخلفه على كرسي الكنيسة البطريرك ثيودوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس.