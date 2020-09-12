تأجيل عرض برنامج The voice senior إلى أكتوبر المقبل

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج "ذا فويس سينيور" The voice senior، عن تأجيل عرض البرنامج للمرة الثانية، بعدما كان من المقرر أن يعرض خلال شهر سبتمبر الجاري.ونشرت إدارة البرنامج عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام بيانا قالت فيه: "نظرًا للظروف المتقلبة اقتصاديًا وأمنيًا وصحيًا والكارثة التي حلت في بيروت، قررت إدارة الـ mbc تأجيل بث برنامج The Voice Senior الموسم الأول، إلى العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) 2020".يذكر أن أعضاء لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس سينيور" هم سميرة سعيد، هاني شاكر، نجوى كرم وفارس كرم.ويعتمد البرنامج على اكتشاف المواهب الغنائية في كبار السن ممن تخطوا الـ 60 سنة وسيتم تصفيتهم من خلال البرنامج على مراحل والفائز في المرحلة النهائية ستقوم إدارة mbc بإنتاج كليب خاص له.