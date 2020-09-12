أطباء نفسيون يقدمون روشتة لعدم الانسياق وراء شائعات الإخوان

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن الشائعات وسيلة لهدم المجتمع لما تسببه من زعزعة الخلل في حالة عدم مواجهتها بالدلائل والبراهين، مؤكدًا أن الإعلام له دور كبير في تكذيب هذه الشائعات والعمل على خروج تصريحات من جانب المسئولين لكشفها.وأضاف الدكتور محمد هاني، الخبير النفسي، أن أحد مساوئ السوشيال ميديا هى انتشار الشائعات بسرعة البرق، مضيفًا لـ"الدستور" أن هدف مروج الشائعات هو إشاعة الفرقة بين أفراد المجتمع وعلى الأشخاص الأسوياء عدم مشاركة منشورات غير موثوق منها لمنع انتشارها على نطاق واسع.وحذر على عبدالراضي، خبير نفسي، المواطنين من عدم الإنصياع وراء الشائعات وإتباع المواقع التى ليس لها أساس ومجهولة المصدر، وما يحدث من تخصيص وقت معين عبر وسائل النقل الإعلامي كالتلفاز للرد على الشائعات بالدلائل أمر جيد للغاية ونوع من أنواع محاربة الشائعات.