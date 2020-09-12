«مصر للطيران» تسير 31 رحلة جوية بمطار القاهرة غدًا

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدا الأحد، رحلاتها إلى 31 وجهة دولية تنقل ما يقرب من 3500 راكب، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، تورنتو، بغداد، نادجمينا، لندن، باريس، ميلانو، أبوجا، روما، فرانكفورت، أمستردام، برلين، ميونيخ، بيروت، الخرطوم، الشارقة، واشنطن، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي ورحلتين إلى اسطنبول، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جوية إلى كل من الغردقة، شرم الشيخ، ورحلة جوية إلى الأقصر بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوي.وتطبق السلطات المختصة، بمطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب.كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم علي المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين؛ للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.