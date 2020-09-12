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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«سيسخرون منك ثم تنتصر.. اسمعوا لطارق شوقى» الدستور «نيوز ليتر 106»

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:08 م
جريدة الدستور
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«اسمعوا لطارق شوقى».. عنوان نشرتنا البريدية هذا الأسبوع، وذلك بعدما أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، نظام الدراسة فى العام الدراسى الجديد، وعلى الرغم من أننا انتقدنا الوزير سابقًا إلا أننا نأمل فيه خيرًا لتغيير الواقع السيئ الذى كان فيه قطاع التعليم فى مصر، ولم ننسَ أن الرجل تحمّل كل النقد والمحاربة والسخرية على نظام التعليم والتابلت والتعليم الإلكترونى حتى وقع العالم فى جائحة كورونا المستجد، وكان التعليم «الأونلاين» هو الملجأ الوحيد.

يستشهد فريق النشرة هنا بمقولة الراحل غاندى عن النجاح «فى البداية يتجاهلونك، ثم يسخرون منك، ثم يحاربونك، ثم تنتصر»، وبالفعل انتصر طارق شوقى عندما مرت امتحانات الثانوية العامة على خير ولم يؤجلها، فله كل تحية واحترام ومساندة.

وحاول فريق «الدستور news letter» تلخيص النظام الدراسى الجديد فى عدة نقاط يسهل فهمها للجميع:
- الدراسة ستبدأ فى المدارس العادية يوم 17 أكتوبر، أما المدارس الدولية فستبدأ قبلها بشهر، وتحديدًا يوم 15/9 الثلاثاء المقبل.

- الحضور سيتم توزيعه على مدار أيام الأسبوع «ونلاحظ أن الوزارة وضعت تصورًا أرسلته لمديرى المدارس وأخبرتهم باحتمالية تغييره حسب ظروف كل مدرسة».
ما هو هذا التصور؟
1- طلاب «كى جى» حتى 3 ابتدائى: سيحضرون 4 أيام فى الأسبوع «فى حالة مدرسة الفترة الواحدة صباحى فقط، و3 أيام فى الأسبوع لمدارس الفترتين الصباحى والمسائى».
2- 4 و5 و6 ابتدائى: سيحضرون يومين فى الأسبوع «مدارس الفترة الواحدة»، و3 فى «مدارس الفترتين».
3- الإعدادى: السنة الأولى «السبت والثلاثاء»، السنة الثانية «الأحد والأربعاء»، السنة الثالثة «الإثنين والخميس».
أما الثانوية العامة:
- الحضور سيكون يومين.
- الامتحان والتصحيح «إلكترونى بشكل تام» على «التابلت».. وبما أن التصحيح إلكترونى فلن تكون هناك «تظلمات». 
- الأسئلة إما «اختيار من متعدد» أو «صح وخطأ»، مفيش أسئلة مقالى خالص.
- لن يحصل أى طالب على مجموع 100% مرة أخرى، وكليات القمة ستكون من 80%.
- سيكون هناك امتحان «تحسين مجموع» فى شهر 8 من كل سنة، ما يعنى أنه إذا حصلت على مجموع فى مادة ورأيته قليلًا ستمتحن مرة أخرى فى شهر 8.
- الغياب أو أعمال السنة أو طابور الصباح، ما زالت موجودة ولا إلغاء لها.
- ستكون هناك «مكتبة دروس خصوصية» تضم أفلامًا تعليمية للمرحلتين الإعدادية والثانوية.
- ستكون هناك مجموعات تقوية للنقل والشهادات، وللطالب حرية اختيار المدرس الذى سيدرّس له والمدرسة التى ستكون مقرًا للمجموعة.. وذلك بمقابل مالى مناسب، على أن يخصص 10% منه للأيتام وأبناء الشهداء، والباقى للمُدرس والمدرسة.


ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟

13 تابوتًا آدميًا مغلقًا.. قصة محتويات بئر الموت فى سقارة 

تفقّد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتى أسفرت عن الكشف عن بئر عميقة للدفن بها أكثر من 13 تابوتًا آدميًا مغلقًا منذ أكثر من 2500 عام، حيث يبلغ عمق البئر حوالى 11 مترًا، وعُثر بداخلها على التوابيت الخشبية الملونة المغلقة مرصوصة بعضها فوق بعض.

القادة فى الكثير من الدول تلقوا تعليمهم فى مصر.. تعرّف على التفاصيل؟

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارة لوفد من شباب الدارسين بالخارج المتواجدين بمصر حاليًا، إلى مدينة الجلالة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى.

وخلال كلمتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد أن الزيارة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالى، لتعريف الدارسين بالخارج بفرص التعليم العالى فى مصر وأساليب التعليم المتوافرة بالجامعات المصرية على غرار الخارج، وفى إطار مبادرة «شباب الدارسين بالخارج»، التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والجهود المبذولة بتعريف الدارسين بالخارج وإطلاعهم على أساليب التعليم التى توفرها الجامعات المصرية.

وأضافت الوزيرة أن مصر كانت قلعة كبيرة للتعليم على مستوى العالم، فهناك العديد من القادة فى الكثير من الدول تلقوا تعليمهم فى مصر، ولذلك فإن وزارة الهجرة عرضت على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «مصر بداية الطريق»، لأن مصر كانت بداية طريق لكثير ممن تلقوا تعليمهم بها.

فيديو الأسبوع

يرشح لكم فريق النشرة فيديو من موقع الساحة بعنوان «الحرب أمريكية.. الرابح: القطن المصرى»، ويكشف عن قصة افتتاح بريطانيا وأمريكا قنصليات فى المنيا لتسهيل تجارة القطن هناك.
 
صورة الأسبوع

يرشح لكم فريق النشرة صورة التقطتها عدسة الزميل المصور أحمد عوض للاعب نادى الأهلى السابق مؤمن زكريا من داخل غرفة ملابس النادى الأهلى.

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فريق النشرة: محمد عبدالعزيز - وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين 
محمود - منة سالم - أمينة زكى.

إشراف وتحرير: أحمد عاطف رمضان - إخراج: أحمد غنام
انتظرونا ونشرة جديدة السبت المقبل.
لأى ملاحظات أو استفسارات أو التواصل مع فريق «الدستور News letter» نرجو مراسلتنا على البريد الإلكترونى التالي: [email protected]

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