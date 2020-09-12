«سيسخرون منك ثم تنتصر.. اسمعوا لطارق شوقى» الدستور «نيوز ليتر 106»

«اسمعوا لطارق شوقى».. عنوان نشرتنا البريدية هذا الأسبوع، وذلك بعدما أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، نظام الدراسة فى العام الدراسى الجديد، وعلى الرغم من أننا انتقدنا الوزير سابقًا إلا أننا نأمل فيه خيرًا لتغيير الواقع السيئ الذى كان فيه قطاع التعليم فى مصر، ولم ننسَ أن الرجل تحمّل كل النقد والمحاربة والسخرية على نظام التعليم والتابلت والتعليم الإلكترونى حتى وقع العالم فى جائحة كورونا المستجد، وكان التعليم «الأونلاين» هو الملجأ الوحيد. يستشهد فريق النشرة هنا بمقولة الراحل غاندى عن النجاح «فى البداية يتجاهلونك، ثم يسخرون منك، ثم يحاربونك، ثم تنتصر»، وبالفعل انتصر طارق شوقى عندما مرت امتحانات الثانوية العامة على خير ولم يؤجلها، فله كل تحية واحترام ومساندة.



وحاول فريق «الدستور news letter» تلخيص النظام الدراسى الجديد فى عدة نقاط يسهل فهمها للجميع:

- الدراسة ستبدأ فى المدارس العادية يوم 17 أكتوبر، أما المدارس الدولية فستبدأ قبلها بشهر، وتحديدًا يوم 15/9 الثلاثاء المقبل.



- الحضور سيتم توزيعه على مدار أيام الأسبوع «ونلاحظ أن الوزارة وضعت تصورًا أرسلته لمديرى المدارس وأخبرتهم باحتمالية تغييره حسب ظروف كل مدرسة». ما هو هذا التصور؟

1- طلاب «كى جى» حتى 3 ابتدائى: سيحضرون 4 أيام فى الأسبوع «فى حالة مدرسة الفترة الواحدة صباحى فقط، و3 أيام فى الأسبوع لمدارس الفترتين الصباحى والمسائى».

2- 4 و5 و6 ابتدائى: سيحضرون يومين فى الأسبوع «مدارس الفترة الواحدة»، و3 فى «مدارس الفترتين».

3- الإعدادى: السنة الأولى «السبت والثلاثاء»، السنة الثانية «الأحد والأربعاء»، السنة الثالثة «الإثنين والخميس».

أما الثانوية العامة:

- الحضور سيكون يومين.

- الامتحان والتصحيح «إلكترونى بشكل تام» على «التابلت».. وبما أن التصحيح إلكترونى فلن تكون هناك «تظلمات».

- الأسئلة إما «اختيار من متعدد» أو «صح وخطأ»، مفيش أسئلة مقالى خالص.

- لن يحصل أى طالب على مجموع 100% مرة أخرى، وكليات القمة ستكون من 80%.

- سيكون هناك امتحان «تحسين مجموع» فى شهر 8 من كل سنة، ما يعنى أنه إذا حصلت على مجموع فى مادة ورأيته قليلًا ستمتحن مرة أخرى فى شهر 8.

- الغياب أو أعمال السنة أو طابور الصباح، ما زالت موجودة ولا إلغاء لها.

- ستكون هناك «مكتبة دروس خصوصية» تضم أفلامًا تعليمية للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

- ستكون هناك مجموعات تقوية للنقل والشهادات، وللطالب حرية اختيار المدرس الذى سيدرّس له والمدرسة التى ستكون مقرًا للمجموعة.. وذلك بمقابل مالى مناسب، على أن يخصص 10% منه للأيتام وأبناء الشهداء، والباقى للمُدرس والمدرسة.