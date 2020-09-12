«سيسخرون منك ثم تنتصر.. اسمعوا لطارق شوقى» الدستور «نيوز ليتر 106»

ما هو هذا التصور؟
1- طلاب «كى جى» حتى 3 ابتدائى: سيحضرون 4 أيام فى الأسبوع «فى حالة مدرسة الفترة الواحدة صباحى فقط، و3 أيام فى الأسبوع لمدارس الفترتين الصباحى والمسائى».
2- 4 و5 و6 ابتدائى: سيحضرون يومين فى الأسبوع «مدارس الفترة الواحدة»، و3 فى «مدارس الفترتين».
3- الإعدادى: السنة الأولى «السبت والثلاثاء»، السنة الثانية «الأحد والأربعاء»، السنة الثالثة «الإثنين والخميس».
أما الثانوية العامة:
- الحضور سيكون يومين.
- الامتحان والتصحيح «إلكترونى بشكل تام» على «التابلت».. وبما أن التصحيح إلكترونى فلن تكون هناك «تظلمات».
- الأسئلة إما «اختيار من متعدد» أو «صح وخطأ»، مفيش أسئلة مقالى خالص.
- لن يحصل أى طالب على مجموع 100% مرة أخرى، وكليات القمة ستكون من 80%.
- سيكون هناك امتحان «تحسين مجموع» فى شهر 8 من كل سنة، ما يعنى أنه إذا حصلت على مجموع فى مادة ورأيته قليلًا ستمتحن مرة أخرى فى شهر 8.
- الغياب أو أعمال السنة أو طابور الصباح، ما زالت موجودة ولا إلغاء لها.
- ستكون هناك «مكتبة دروس خصوصية» تضم أفلامًا تعليمية للمرحلتين الإعدادية والثانوية.
- ستكون هناك مجموعات تقوية للنقل والشهادات، وللطالب حرية اختيار المدرس الذى سيدرّس له والمدرسة التى ستكون مقرًا للمجموعة.. وذلك بمقابل مالى مناسب، على أن يخصص 10% منه للأيتام وأبناء الشهداء، والباقى للمُدرس والمدرسة.