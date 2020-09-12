كاثوليك الأقصر يحتفلون بعيد النيروز

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة بداية السنة القبطية "عيد النيروز"، وذلك بكنيسة السيدة الشهيد العظيم مارجرجس بالأقصر.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه شارك نيافته في الصلاة والاحتفال، الأب أثناسيوس حنين، والأب ماركو ناجي رعاة الكنيسة.