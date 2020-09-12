بنك ناصر يسجل معدلات نمو قوية رغم جائحة كورونا

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك ناصر للسنة المالية المنتهية في 30/6/2020، أظهرت استمرار تسجيل معدلات نمو قوية في جميع قطاعات الأعمال بالبنك، على الرغم من الظروف التي استجدت بعد جائحة كورونا.حيث تشير المؤشرات إلى إرتفاع أرباح البنك إلى 1،427 مليار جنيه مقابل 1،081 جنيه للعام المالي السابق، بزيادة قدرها 346 مليون جنيه بنسبة 32%، وقد نتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات.وأكدت القباج خلال انعقاد اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة، اليوم السبت، أن ميزانية البنك ارتفعت إلى مبلغ 22،25 مليار جنيه مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق والتي بلغت 17،9 مليار جنيه بنسبة تطور 24%، كما بلغ صافي التمويلات والتسهيلات للعملاء مبلغ 1 جنيه مقابل 12،5 مليار جنيه بنسبة تطور 29%، كما بلغت إجمالي ودائع العملاء مبلغ 8،8 مليار جنيه بالمقارنة بالعام السابق في 3062019 بمبلغ 6،4 مليار جنيه بنسبة تطور 37%، وذلك نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء.