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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ 3 ملايين جنيه.. افتتاح العناية المركزة بالهلال الأحمر في كفر الشيخ

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:44 م
العناية المركزة
العناية المركزة
عمرو الشامي
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افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، العناية المركزة بجمعية الهلال الأحمر بكفر الشيخ بتكلفة 3 ملايين جنيه، تحتوي على 10 أسرة، و3 أجهزة تنفس صناعي، وجهاز رسم قلب، وجهاز صدمات وجهاز سونار، وعلى كل سرير مونيتور.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، مركز الغسيل الكلوي ويحتوي على 15 جهاز غسيل كلوي، واطمأن على المرضى الذين يتلقون العلاج بالمركز، ومعمل المركز والحضان الذي يحتوي على 10 حضانات، كما تفقد المخبز وورشة النجارة بالجمعية.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، لشئون التسويق والاستثمار ومتابعة المشروعات، وتشغيل الشباب، وهيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ لشئون التنمية والتطوير، وكامل خضر، رئيس مجلس إدارة فرع جمعية الهلال الأحمر المصري بكفر الشيخ، وأحمد الخولي، مدير عام الاتحاد الإقليمي للجمعيات، وصبحي عمر، مدير جمعية الهلال الأحمر بكفر الشيخ، وحسناء يونس، مدير عام المديرية.

كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال المقدمة للمرضى والمترددين على الأقسام المتعددة بدءا من استقبال المترددين بالاستعلام حتى دخول المريض للقسم الذي يرغب تلقي العلاج به سواء مركز الغسيل الكلوي أو الحضانات أو المعمل وغيرهم، مشددًا على حسن معاملة المرضى، والإعلان عن أسعار تلقي الخدمة المخفضة ليستفيد منها المواطنون، بالإضافة لاستقبال حالات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
بـ 3 ملايين جنيه.. افتتاح العناية المركزة بالهلال الأحمر في كفر الشيخ
بـ 3 ملايين جنيه.. افتتاح العناية المركزة بالهلال الأحمر في كفر الشيخ
بـ 3 ملايين جنيه.. افتتاح العناية المركزة بالهلال الأحمر في كفر الشيخ
بـ 3 ملايين جنيه.. افتتاح العناية المركزة بالهلال الأحمر في كفر الشيخ
بـ 3 ملايين جنيه.. افتتاح العناية المركزة بالهلال الأحمر في كفر الشيخ
بـ 3 ملايين جنيه.. افتتاح العناية المركزة بالهلال الأحمر في كفر الشيخ

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