تخليدا لهزيمة تركيا.. «الكاثوليكية» تحتفل بعيد اسم مريم
السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:39 م
جرجس صفوت - تريزة شنودةطباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم السبت، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد اسم القديسة مريم العذراء.
قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إن مريم اسم عبري معناه "مُر"، ويحتمل أنه اسم مُشتق من كلمة "مريامون" الهيروغليفية، وفي الآرامية فإن اسم "مريم" يعني "أميرة أو سيدة"، وقد جاء هذا الاسم لأول مرة في الكتاب المقدس لمريم أخت موسى وهرون، وقد تسمت القديسة العذراء بهذا الاسم "مريم"، الذي انتشر بعد ذلك مرتبطًا بمكانتها وشخصيتها.
وأضاف: "هذا العيد هو ذكرى هزيمة الأتراك في مدينة فيينا بالنمسا، ومدينة بولونيا بإيطاليا عام 1683م أمام الإمبراطورية الرومانية، على يد ملك بولونيا يوحنا سوبيسكي، كانت نقطة تحول في التاريخ للغزو التركي، وبداية النهاية لسيطرة الدولة العثمانية وتوسعاتها فى جنوب الشرق الأوربي، يوم هاجم 30 ألف جندي من الأتراك فيينا، أمر البابا إينوسنت الحادي عشر جميع مسيحيي روما بتلاوة المسبحة الوردية في البيوت والكنائس، وفي الوقت نفسه رفعت أيضا صلاة الوردية في الإمبراطورية الرومانية، ففر الجيش التركي خائفًا مذعورًا من دون أى تفسير بشري تاركًا على أرض المعركة الذخائر والأسلحة".
وتابع: "عندها أعلن البابا إنوسنت الحادى عشر، يوم 12 سبتمبر من كل عام عيدًا لاسم مريم الكلي القداسة، تخليدًا للانتصار المجيد الذي حققته بواسطة المسبحة الوردية، فهذا الاسم سيكون مرعبًا وسيسحق رأس الحية إبليس، كما دعا البابا إنوسنت الحادي عشر الاحتفال بعيد اسم مريم العذراء المقدسة، بدأ الاحتفال به في إسبانيا منذ عام 1513م ثم مدد إلى الكنيسة الجامعة، وأزيل هذا العيد من الكنيسة خلال المجمع الفاتيكاني الثاني، ضمن بعض التجديدات الطقسية. لكن البابا يوحنا بولس الثاني أعاده إلى الأعياد 2002م".
قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إن مريم اسم عبري معناه "مُر"، ويحتمل أنه اسم مُشتق من كلمة "مريامون" الهيروغليفية، وفي الآرامية فإن اسم "مريم" يعني "أميرة أو سيدة"، وقد جاء هذا الاسم لأول مرة في الكتاب المقدس لمريم أخت موسى وهرون، وقد تسمت القديسة العذراء بهذا الاسم "مريم"، الذي انتشر بعد ذلك مرتبطًا بمكانتها وشخصيتها.
وأضاف: "هذا العيد هو ذكرى هزيمة الأتراك في مدينة فيينا بالنمسا، ومدينة بولونيا بإيطاليا عام 1683م أمام الإمبراطورية الرومانية، على يد ملك بولونيا يوحنا سوبيسكي، كانت نقطة تحول في التاريخ للغزو التركي، وبداية النهاية لسيطرة الدولة العثمانية وتوسعاتها فى جنوب الشرق الأوربي، يوم هاجم 30 ألف جندي من الأتراك فيينا، أمر البابا إينوسنت الحادي عشر جميع مسيحيي روما بتلاوة المسبحة الوردية في البيوت والكنائس، وفي الوقت نفسه رفعت أيضا صلاة الوردية في الإمبراطورية الرومانية، ففر الجيش التركي خائفًا مذعورًا من دون أى تفسير بشري تاركًا على أرض المعركة الذخائر والأسلحة".
وتابع: "عندها أعلن البابا إنوسنت الحادى عشر، يوم 12 سبتمبر من كل عام عيدًا لاسم مريم الكلي القداسة، تخليدًا للانتصار المجيد الذي حققته بواسطة المسبحة الوردية، فهذا الاسم سيكون مرعبًا وسيسحق رأس الحية إبليس، كما دعا البابا إنوسنت الحادي عشر الاحتفال بعيد اسم مريم العذراء المقدسة، بدأ الاحتفال به في إسبانيا منذ عام 1513م ثم مدد إلى الكنيسة الجامعة، وأزيل هذا العيد من الكنيسة خلال المجمع الفاتيكاني الثاني، ضمن بعض التجديدات الطقسية. لكن البابا يوحنا بولس الثاني أعاده إلى الأعياد 2002م".