تخليدا لهزيمة تركيا.. «الكاثوليكية» تحتفل بعيد اسم مريم

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم السبت، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد اسم القديسة مريم العذراء.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إن مريم اسم عبري معناه "مُر"، ويحتمل أنه اسم مُشتق من كلمة "مريامون" الهيروغليفية، وفي الآرامية فإن اسم "مريم" يعني "أميرة أو سيدة"، وقد جاء هذا الاسم لأول مرة في الكتاب المقدس لمريم أخت موسى وهرون، وقد تسمت القديسة العذراء بهذا الاسم "مريم"، الذي انتشر بعد ذلك مرتبطًا بمكانتها وشخصيتها.وأضاف: "هذا العيد هو ذكرى هزيمة الأتراك في مدينة فيينا بالنمسا، ومدينة بولونيا بإيطاليا عام 1683م أمام الإمبراطورية الرومانية، على يد ملك بولونيا يوحنا سوبيسكي، كانت نقطة تحول في التاريخ للغزو التركي، وبداية النهاية لسيطرة الدولة العثمانية وتوسعاتها فى جنوب الشرق الأوربي، يوم هاجم 30 ألف جندي من الأتراك فيينا، أمر البابا إينوسنت الحادي عشر جميع مسيحيي روما بتلاوة المسبحة الوردية في البيوت والكنائس، وفي الوقت نفسه رفعت أيضا صلاة الوردية في الإمبراطورية الرومانية، ففر الجيش التركي خائفًا مذعورًا من دون أى تفسير بشري تاركًا على أرض المعركة الذخائر والأسلحة".وتابع: "عندها أعلن البابا إنوسنت الحادى عشر، يوم 12 سبتمبر من كل عام عيدًا لاسم مريم الكلي القداسة، تخليدًا للانتصار المجيد الذي حققته بواسطة المسبحة الوردية، فهذا الاسم سيكون مرعبًا وسيسحق رأس الحية إبليس، كما دعا البابا إنوسنت الحادي عشر الاحتفال بعيد اسم مريم العذراء المقدسة، بدأ الاحتفال به في إسبانيا منذ عام 1513م ثم مدد إلى الكنيسة الجامعة، وأزيل هذا العيد من الكنيسة خلال المجمع الفاتيكاني الثاني، ضمن بعض التجديدات الطقسية. لكن البابا يوحنا بولس الثاني أعاده إلى الأعياد 2002م".