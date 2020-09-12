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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الفريق أسامة ربيع يتفقد أعمال بناء سفن الصيد بترسانة السويس

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:41 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
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تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، مجموعة منشآت بمحافظة السويس، وبرفقته عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

تأتي الجولة التفقدية في إطار الاطمئنان على سير العمل، والمتابعة الدورية لتقدم الأعمال بكل من ترسانة بورتوفيق البحرية، وشركة ترسانة السويس البحرية، علاوة على الوقوف على مخطط تطوير المركز الطبي.

بدأت الجولة، بزيارة رئيس الهيئة لمقر ترسانة بورتوفيق البحرية، وكان في استقباله المهندس عادل الشبراوي مدير إدارة الترسانات، والمهندس هشام صلاح الدين رئيس الترسانة، وقيادات الترسانة والعاملين بها.

عقب ذلك، توجه رئيس الهيئة إلى شركة ترسانة السويس البحرية، وقام بتفقد ساحة الترسانة وكل من الحوض العائم والحوض الجاف.

كما تعرف الفريق ربيع من المهندس نصر عبد العزيز مدير إدارة الشركات، والمهندس عصام مغربي رئيس مجلس إدارة الشركة على مستجدات أعمال بناء سفن الصيد على القزق الميكانيكي حيث تتولى الشركة بناء 4 سفن صيد وهي حاليًا في مرحلة التشطيبات النهائية بعد تركيب الطلمبات والماكينات والانتهاء من غرف الإعاشة وملحقاتها.

ثم توجه رئيس الهيئة لتفقد ونش الخدمة الجانبي الخاص بالحوض العائم والذي تم تجديده ورفع كفاءته بالشركة المصنعة ثم إعادة تركيبه بالحوض العائم مرة أخرى، ومن المقرر صيانة الونش الجانبي الآخر قدرة 15 طنا، حيث يعمل الونشان جنبًا إلى جنب مع ثلاثة أوناش مركزية قدرة 50 طنا للونش الواحد، ليبدأ الحوض العائم في استقبال تعاقدات الإصلاح والصيانة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، حث الفريق ربيع العاملين بالشركة على الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال الموكلة، مؤكدا على أهمية اتباع معايير الجودة والإلتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية.

وتوجه إلى المركز الطبي لمتابعة إجراءات التحديث والتطوير الخاصة بغرفة العناية المركزة والأقسام الطبية المختلفة.

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