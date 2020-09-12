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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخلاء سبيل 2 من «منقذى» نادى الزمالك فى حادث حمام السباحة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:45 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
محمد عيسى
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قرر المستشار عمرو مصطفى، قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيل اثنين من "منقذي" حمام السباحة بنادي الزمالك، في واقعة سقوط ووفاة طفل داخل حمام السباحة الخاص بالنادي.

كانت النيابة العامة في شمال الجيزة أمرت بحبس اثنين من منقذي نادي الزمالك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ورود تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة سقوط طفل داخل حمام السباحة الخاص بالنادي.

وكشفت أقوال والد الطفل، خلال تحقيقات النيابة، عن أنه يوم الواقعة ترك نجله مع شقيقه الأكبر وذهب لقضاء بعض الأعمال، مشيرًا إلى أنه لم يكن موجودا وقت حدوث الواقعة، كما لم يوجه اتهامًا لأحد بالتسبب في مصرع نجله.

كما كشفت أقوال المنقذ أمام النيابة، عن أن حمام السباحة محل الواقعة مقسم إلى 3 أجزاء، يختص هو بمتابعة جزء منه بينما يختص منقذان آخران من زملائه بمتابعة الجزأين الآخرين.

وأوضح أن الواقعة لم تحدث في المكان المخول له بمتابعته، مشيرًا إلى أنه وقت وقوع الحادث كان تركيزه على المكان المختص له بمتابعته، وفوجئ بوجود شيء بحمام السباحة، وبنزولهم الحمام لاستبيان الأمر وجدوا الطفل.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغًا بسقوط طفل في حمام السباحة الخاص بنادي الزمالك، وبالانتقال تبين سقوط طفل، 5 سنوات، في المياه، وتم نقله للمستشفى لإسعافه وتبين مفارقته الحياة.

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