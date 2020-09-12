فشل قمر صناعي صيني للاستشعار عن بعد في الوصول للمدار
السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:30 م
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فشل القمر الصناعي البصري للاستشعار عن بعد (جيلين-1 قاوفن 02 سي)، الذي أطلق الساعة 13:02 ظهرا (بتوقيت بكين) اليوم السبت، في دخول مداره المحدد سلفا.
وذكر مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين –في بيان اليوم- أن القمر الصناعي تم إطلاقه بواسطة الصاروخ "كوايتشو-1 إيه"، وتم تحديد أداء غير طبيعي خلال طيران الصاروخ.
وأضاف المركز أنه يجري حاليا التحقيق للتعرف على أسباب فشل المهمة.
وذكر مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين –في بيان اليوم- أن القمر الصناعي تم إطلاقه بواسطة الصاروخ "كوايتشو-1 إيه"، وتم تحديد أداء غير طبيعي خلال طيران الصاروخ.
وأضاف المركز أنه يجري حاليا التحقيق للتعرف على أسباب فشل المهمة.