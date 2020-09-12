فشل قمر صناعي صيني للاستشعار عن بعد في الوصول للمدار

فشل القمر الصناعي البصري للاستشعار عن بعد (جيلين-1 قاوفن 02 سي)، الذي أطلق الساعة 13:02 ظهرا (بتوقيت بكين) اليوم السبت، في دخول مداره المحدد سلفا.وذكر مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين –في بيان اليوم- أن القمر الصناعي تم إطلاقه بواسطة الصاروخ "كوايتشو-1 إيه"، وتم تحديد أداء غير طبيعي خلال طيران الصاروخ.وأضاف المركز أنه يجري حاليا التحقيق للتعرف على أسباب فشل المهمة.