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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد المقاولين يبحث مع وفد صينى الشراكة فى قطاع التشييد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:11 م
الاتحاد المصري لمقاولي
الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
علا العلاف
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بحث المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مع وفد دبلوماسي صيني وشركات مقاولات صينية، سبل الشراكة بين شركات المقاولات المصرية ونظيرتها الصينية العاملة في قطاع التشييد والبناء في مصر.

وأوضح سامي سعد، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الشراكة تأتي في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية، وأن الشركات الصينية في زيادة للمساهمة في الخطة التنموية التي تقوم بها مصر بالمشروعات القومية وبالمدن الجديدة.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن هذه الشراكة تخضع لقواعد وقوانين منظمة من قبل الاتحاد، إضافة إلى قانون الاستثمار المصري، على أن يكون نصيب الشركة المصرية نسبة 51% مقابل 49% لصالح الشريك الأجنبي، ويشترط استخراج رخصة للمشروع محدد بها مدة المشروع وموعد انتهائه، وبعدها تنتهي صلاحية الرخصة.

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