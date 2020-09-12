«حماية المستهلك»: 60 ألف سلعة مطروحة في مبادرة «ما يغلاش عليك»

أعلن الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، عن أن المبادرة الرئاسية لتحفيز المنتج المحلي «ما يغلاش عليك» حققت نجاحا فائقا في إنعاش حركة الأسواق بعد فترة الركود التي شهدتها المحلات التجارية، ليرتفع عدد السلع المطروحة في المبادرة إلى 60 ألف سلعة بدلا من 33 ألف سلعة وصنف، لافتا إلى أن أبرز السلع التي حققت رواجا وزيادة في القوة الشرائية وإقبال المستهلكين ومبيعات زيادة بنسبة 40% شملت سلع الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة والملابس والمنسوجات والأدوات المنزلية والشنط المدرسية.وقال القائم بأعمال رئيس الجهاز: هناك زيادة في عدد الشركات المشاركة في المبادرة إلى 5 آلاف منفذ بيع لشركات وفروع وسلاسل تجارية كبرى منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن وزارة المالية ستكرم خلال أيام 4 تجار حققوا أكبر مبيعات لهم في المبادرة الرئاسية لتحفيز المنتج المحلي، وستمنحهم شهادات تقدير.