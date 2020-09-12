مدبولى: «الخصوص» نشأت بالكامل دون تخطيط.. والتعقيدات المواجهة للدولة «غير مسبوقة»

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن حجم التعقيدات التي تواجه الدولة في مشكلة البناء المخالف، والبناء على الأراضي الزراعية وغيرها، غير مسبوق.





وأضاف خلال لقائه بعدد من كبار الصحفيين في جولة ميدانية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم السبت: " أسهل شيء على القيادة السياسية، والحكومة غض الطرف عن هذه القضية"، مشيرًا إلى أن غض الطرف هو ما كان يحدث في فترات سابقة، نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي كانت لا تملك القدرة ولا البديل عن الدخول في ملف معقد بهذا الشكل.





وشرح مدبولي - بحسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي- السبب وراء تشدد الحكومة في إنهاء ظاهرة البناء المخالف، والتصالح على المخالفات القائمة، قائلًا إن الهدف هو توضيح حقيقة الأمر للمواطن البسيط.





وتابع: كان من الوارد التفكير بنفس المنطق السابق، وعدم الدخول في نزاع مع المواطنين، وألا نثير غضب المواطن، كما حدث في الثمانينيات، إلا أن المشكلة انتهت إلى ما نحن عليه الآن.









وأضاف: "بالطبع سنبني في المدن الجديدة، وهنا تواجهنا إشكالية ثقافة البعض الذي يتمسك بالمعيشة في المكان الذي تربي فيه، ونضطر وفقا لهذا الكلام أن ننزع ملكية أراضي زراعية أخرى لبناء مساكن بديلة لمن تضرروا من إزالة مبانيهم حتى نفتح شوارع في المنطقة".

وأشار مدبولي في شرحه إلى أن مدينة الخصوص في محافظة القليوبية، مدينة نشأت بالكامل بدون تخطيط، بدأت بقرية صغيرة، وعلى امتداد الوقت تحولت حجم هائل من الكتل الخرسانية.وشرح رئيس الوزراء، كيف تحولت الأراضي الزراعية في الخصوص إلى مدينة كبيرة عبارة عن كتل خرسانية ومبانِ مرتفعة، بعيد عن التخطيط المنظم، مضيفًا الشوارع في الخصوص لا يتعدى عرضها 3 أمتار "إن جاز اعتبارها شوارع".وأردف: " من حق المواطنين في الخصوص تطوير حياتهم، إلا أنه تسائل عن حجم الكتل الخرسانية التي يمكن أن تزيلها الحكومة لتطوير المنطقة، وكذلك مكان المساكن الجديدة التي ستبنى لتعويض المتضررين من الإزالة.