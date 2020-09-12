ندوة إرشادية حول «تدوير المخلفات الزراعية» بالغربية

نظمت الإدارة الزراعية بمركز المحلة بالغربية، ندوة إرشادية حول "تدوير المخلفات الزراعية"، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد، بمقر جمعية نمرة البصل بإدارة المحلة الزراعية، بحضور المهندس حسام سنبل رئيس قسم الإرشاد بإدارة المحلة وعدد من الاخصائيين الزراعيين، وكذلك المزارعين، وذلك تحت رعاية المهندس علي عبدالجواد بيومي وكيل وزارة الزراعة بالغربية.وتناول المهندس عبدالسلام هنداوي، منسق تدوير المخلفات الزراعية بمديرية الزراعة بالغربية، شرح تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية لقش الأرز، حيث إن الدورة الزراعية للأرز لهذا العام هي 70 ألفا و100 فدان، والمنزرع فعليا وصل 88 ألفا و962 فدانا، وقدم الشرح الوافي لكيفية عمل "كومات" الأعلاف غير تقليدية لقش الأرز، وذلك بإضافة محلول اليوريا؛ لرفع القيمة الغذائية للقش من (3 - 8) % بروتين، مما يوفر من الأعلاف المركزة المستخدمة ويقلل من تكلفة الإنتاج على المزارعين.وأشار منسق تدوير المخلفات الزراعية بمديرية الزراعة بالغربية، إلى أن استخدام الأعلاف غير التقليدية لقش الأرز يوفر معدلا كليا مقداره 4 كيلو قش، معامل 1 كيلو علف مركز؛ مما يؤدي إلى خفض تكاليف إنتاج اللحم واللبن لدى المزارعين، نظرا لزيادة أسعار الأعلاف المركزة خلال السنوات الأخيرة، مما يساعد على زيادة الإنتاج الحيواني "أعداد رؤوس الماشية" لدى المزارعين، لإمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحم واللبن.وأضاف هنداوي، أن حصاد الأرز لهذا العام بلغ 5270 فدانا، مشيرا إلى استخدام المخلفات الزراعية لقش الأرز في عمل كومات سماد عضوي، يعد من الأمور الضرورية، نظرًا لاتجاه المزارعين إلى زيادة استخدام المركبات الكيماوية والأزوتية "الأسمدة" مما يؤدي إلى إحداث ضرر جسيم للمنتج الزراعي وصحة المواطنين، هذا علاوة على التسبب في ضرر التربة الزراعية.وشرح كيفية عمل كومة السماد من قش الأرز والسماد العضوي والمخصب الحيوي، لافتا إلى أهمية استخدام هذه الكومات بمعدل 20 متر مكعب للفدان؛ ليوفر من (20 - 25)% من قيمة السماد الأزوتي في المقنن التسميدي لكل محصول، ومع الاستمرار في التسميد العضوي لمدة تتراوح بين (4 - 5) سنوات، مما يسهم تدريجيا في الاستغناء عن التسميد الكيماوي "الأزوتي" ليضاف كجرعة منشطة، وكذلك إزالة الأثر السلبي لاستخدام الأسمدة الكيماوية ويكون المنتج أكثر صحية للمواطنين.