حبس شخصين بتهمة احتجاز عامل وإجباره على توقيع إيصال أمانة

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس 3 أشخاص احتجزوا عامل واجبروه على بالتوقيع على إيصال أمانة والاستيلاء على هاتفه المحمول 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعةتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة يفيد بتلقيه بلاغا من عامل بمحل ملابس) بتضرره من صاحب المحل عمله، شريك بذات المحل لقيامهما باستدراجه للمحل، وإكراهه على توقيع إيصال أمانة، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، وعلل قيامهما بذلك بسبب مطالبته للمشكو فى حقه الأول بمبلغ مالي "مديونية مستحقة له" وحيازته محادثات على هاتفه المحمول تثبت قيام الأول بسرقة شريكه الثاني.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهما وراء إرتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما (إيصال أمانة "مُذيل بتوقيع المجنى عليه).وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول بتسليم الهاتف المحمول ملك المجنى عليه لأحد الأشخاص، لتفريغ محتويات الهاتف والتحصل منه على المحادثات، حيث تم ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المحمول المُستولى عليه.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.