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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دعاء فاروق ضيفة معتزة مهاب على يوتيوب

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:27 م
دعاء فاروق
دعاء فاروق
منار إبراهيم
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تحل الإعلامية دعاء فاروق ضيفة على الحلقة المقبلة من برنامج "ضيوف معتزة" الذي تقدمه الإعلامية معتزة مهاب على قناة يوتيوب.

وتتحدث "دعاء" خلال الحلقة عن أهم محطات حياتها في مجال الإعلام، وتكشف عن المواقف التي تعرضت لها خلال مسيرتها، بالإضافة إلى العديد من الأسرار التي تتحدث عنها خلال البرنامج.

وتدور فكرة البرنامج حول حلقات حوارية، وحلت الإعلامية رولا خرسا، ضيفة أولى حلقات البرنامج، للحديث عن كتابها "فضحكت فبشرناها".

يذكر أن الإعلامية معتزة مهابة، أو كما يُطلق عليها "جنرال الإذاعة المصرية"، بدأت مشوارها المهني بعد تخرجها في كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، جامعة عين شمس، وتقدمت بعد ذلك إلى اختبارات قناة النيل الدولية لاختيار مذيعة تجيد الفرنسية، في عام 1994، والتي نجحت فيها، لتنتقل بعدها إلى قنوات النيل للأخبار، في العام 1997، وقدمت برنامجها الشهير على الراديو 9090، "لقاء السبت"، ثم عملت بشبكة قنوات صدى البلد، وقنوات سي بي سي إكسترا، والمحطة الإذاعية 9090.
دعاء فاروق ضيفة معتزة مهاب على يوتيوب
دعاء فاروق ضيفة معتزة مهاب على يوتيوب

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