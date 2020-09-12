وفاة «عبدالرازق الشيمى» أشهر كومبارس بالسينما المصرية

توفي صباح اليوم الفنان عبدالرازق الشيمي الملقب بفرعون السينما أحد أشهر كومبارسات الأعمال الفنية وذلك داخل أحد المستشفيات الخاصة بالجيزة.وشارك عبدالرازق الشيمي في مجموعة من الأفلام والمسلسلات، ومنهم: "بلية ودماغه العالية، وكيمو وأنتيمو"، ومسلسل "نحن لا نزرع الشوك، ويا رجال العالم اتحدوا، ودواعي أمنية، وجحا المصري، وكناريا وشركاه، وعباس الأبيض في اليوم الأسود"، وغيرها من الأعمال.