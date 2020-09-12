ضحى عاصى وسمير العصفورى ضيفا «إفطار وتوقيع مع كاتبين» (صور)

استضاف أنتيك خانة بالزمالك، صباح اليوم السبت، حفل إفطار وتوقيع للروائية ضحى عاصي لروايتها "غيوم فرنسية" الصادرة عن دار بن رشد للنشر والتوزيع، والروائي شريف العصفوري لروايته "مسبار الخلود" الصادرة عن مؤسسة المحروسة، وذلك تحت عنوان "إفطار وتوقيع مع كاتبين".واستمر الحفل حتى الواحدة ظهرا، حيث قام كل من الكاتبين بتقديم رواية الآخر والحديث عنها، وسط مناقشات من الحاضرين حول الروايتين، قتحدثت ضحي عاصي عن المراجع التي اعتمدت عليها في الرواية، وكيف تناولت التاريخ في أحداث الرواية، بينما ناقش العصفوري روايته التي قال إنها العمل الثاني له في مشروعه "إزالة الغيمة"، الذي يدور حول حب مصر ودعمها.وحضر حفل التوقيع عدد من المثقفين والكتاب كالدكتورة صفاء النجار، والكاتبة نورا ناجي، وغيرهما، وحرصوا على التقاط الصور معهما.