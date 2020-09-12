استمرار حبس عامل سرق شققًا سكنية بالشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم السبت، حبس عامل لاتهامه بسرقة الشقق السكنية الأرضية داخل كمبوند بالشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة عن أن المتهم "س.م" 28 سنة، ( عامل)، وأقر بسرقته الشقق السكنية بالطوابق الأرضية عن طريق الدخول من النوافذ الخلفية وتمكن من سرقة مصوغات تقدر بـ 12 ألف جنيه ومبالغ مالية 4300 جنيه كما أقر بإنفاقه مبلغ المسروقات على أغراضه الشخصية.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق يفيد بضبط عامل أثناء سرقته إحدى الشقق السكنية بالطابق الأرضي داخل كمبوند وبمناقشته أقر بأنه وراء سرقة عدد من الشقق السكنية بالكمبوند وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.