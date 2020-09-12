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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وقف مدير مكتب تموين الدلنجات بالبحيرة عن العمل وتحويله للتحقيق

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:28 م
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وقف مدير مكتب تموين بندر الدلنجات بالبحيرة عن العمل وتحويله للتحقيق.

جاء ذلك على خلفية التعامل مع إحدى السيدات من الدلنجات بالبحيرة، والتي طلبت من مكتب التموين استخراج ورقة لصرف الخبز، بعدم اهتمام وبشكل غير مقبول من جانب بعض العاملين بالمكتب، وبالبحث والمراجعة مع مديرية تموين البحيرة تبين أن السيدة صاحبة الواقعة كانت قد تقدمت بعمل بدل تالف للبطاقة التموينية الخاصة بها على موقع دعم مصر وذهبت للمكتب لاستلام خطاب الخبز، وجار استخراج بطاقة بدل تالف للسيدة المذكورة.

وبعد رصد وتداول ما حدث على مواقع السوشيال ميديا تم عرض ذلك على معالي الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي قرر على الفور إيقاف مدير مكتب تموين الدلنجات عن العمل والتحقيق معه.

وأكد المصيلحي أن هناك توجيهات وتعليمات وزارية مشددة ودائمة لكل العاملين بمكاتب التموين بحسن التعامل مع المواطنين بكل اهتمام وعناية وتلبية كل احتياجاتهم وإنهاء خدماتهم التموينية، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتجاوز مع أي مواطن حال طلب أي خدمة من مكاتب التموين أو مراكز الخدمة التابعة للوزارة.

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