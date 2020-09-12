«فى ذكراه» كيف شرح أحمد رجب بيروقراطية الموظف المصرى؟

عرف الساخر الأكبر أحمد رجب والذي تحل ذكرى رحيله عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 2014 من خلال الكاريكاتير الأشهر والذي رسمه رفيق رحلته مصطفى حسين وكان ينشر يوميا بجريدة الأخبار.لم تكن كتابات "رجب" الساخرة لإثارة الضحك فقط٬ إنما هي المأساة التي يولدها ما يكتبه بطريقة ساخرة٬ وحتى شخصياته التي أبدعها مثل: كمبورة٬ عزيز بيه الأليط٬ فلاح كفر الهنادوة وغيرها٬ كانت تعبر عن فلسفة المصري الذي يلجأ للسخرية من كل ما حوله وحتى من نفسه٬ وهي عصارة حكمة آلاف السنين.خاض أحمد رجب تجربة السينما، فكتب العديد من الأفلام السينمائية من بينها: "الوزير جاي" والذي أنتجه وأخرجه إبراهيم الشقنقيري عام 1986 وقام ببطولته: وحيد سيف٬ أحمد بدير٬ أسامة عباس٬ عبدالسلام محمد وسيد زيان. سلط الفيلم وشرح أداء الموظف الحكومي المصري٬ ألا وهو البيروقراطية٬ من خلال شخصية أيوب أفندي٬ الذي أحيل للمعاش ويجب عليه استخلاص بعض الأوراق ليقبض معاشه.عشرات المشاوير للمصلحة الحكومية لاستخراج أوراقه٬ وفي كل مرة يعود خائبا لغياب الموظف المنوط به ختم أوراقه٬ حتى إن بقية الموظفين في هذه المصلحة يستأنسون بصابر بل ويوكلونه عنهم في إنجاز أعمالهم بينما يتركون مقر المصلحة لأعمالهم الحرة الأخرى ولا يعودون إلا في ساعة الانصراف ليوقعوا في كشف الانصراف.تصل أخبار فساد هذه المصلحة وشكاوى المواطنين وتعطيل مصالحهم للوزير التابعة إليه المصلحة٬ فتتسرب أخبار عن زيارته المفاجئة للمصلحة للتأكد بنفسه من الشكاوى وإن كانت حقيقية أم كيدية.وهنا تنفجر المواقف الكوميدية الساخرة٬ سخرية مرة وكيف تحول الموظفون وظلوا في المصلحة بل وصل بهم الأمر أن استأجروا كومبارس ليقوموا بدور المواطنين المترددين على المصلحة. هنا كان الخوف من الوزير رئيسهم الأكبر في العمل وليس لأن هذا هو عملهم الذي من المفترض أن ينجزوه.