رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«فى ذكراه» كيف شرح أحمد رجب بيروقراطية الموظف المصرى؟

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:21 م
أحمد رجب
أحمد رجب
نضال ممدوح
طباعة
عرف الساخر الأكبر أحمد رجب والذي تحل ذكرى رحيله عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 2014 من خلال الكاريكاتير الأشهر والذي رسمه رفيق رحلته مصطفى حسين وكان ينشر يوميا بجريدة الأخبار.

لم تكن كتابات "رجب" الساخرة لإثارة الضحك فقط٬ إنما هي المأساة التي يولدها ما يكتبه بطريقة ساخرة٬ وحتى شخصياته التي أبدعها مثل: كمبورة٬ عزيز بيه الأليط٬ فلاح كفر الهنادوة وغيرها٬ كانت تعبر عن فلسفة المصري الذي يلجأ للسخرية من كل ما حوله وحتى من نفسه٬ وهي عصارة حكمة آلاف السنين.

خاض أحمد رجب تجربة السينما، فكتب العديد من الأفلام السينمائية من بينها: "الوزير جاي" والذي أنتجه وأخرجه إبراهيم الشقنقيري عام 1986 وقام ببطولته: وحيد سيف٬ أحمد بدير٬ أسامة عباس٬ عبدالسلام محمد وسيد زيان. سلط الفيلم وشرح أداء الموظف الحكومي المصري٬ ألا وهو البيروقراطية٬ من خلال شخصية أيوب أفندي٬ الذي أحيل للمعاش ويجب عليه استخلاص بعض الأوراق ليقبض معاشه.

عشرات المشاوير للمصلحة الحكومية لاستخراج أوراقه٬ وفي كل مرة يعود خائبا لغياب الموظف المنوط به ختم أوراقه٬ حتى إن بقية الموظفين في هذه المصلحة يستأنسون بصابر بل ويوكلونه عنهم في إنجاز أعمالهم بينما يتركون مقر المصلحة لأعمالهم الحرة الأخرى ولا يعودون إلا في ساعة الانصراف ليوقعوا في كشف الانصراف.

تصل أخبار فساد هذه المصلحة وشكاوى المواطنين وتعطيل مصالحهم للوزير التابعة إليه المصلحة٬ فتتسرب أخبار عن زيارته المفاجئة للمصلحة للتأكد بنفسه من الشكاوى وإن كانت حقيقية أم كيدية.

وهنا تنفجر المواقف الكوميدية الساخرة٬ سخرية مرة وكيف تحول الموظفون وظلوا في المصلحة بل وصل بهم الأمر أن استأجروا كومبارس ليقوموا بدور المواطنين المترددين على المصلحة. هنا كان الخوف من الوزير رئيسهم الأكبر في العمل وليس لأن هذا هو عملهم الذي من المفترض أن ينجزوه.
«فى ذكراه» كيف شرح أحمد رجب بيروقراطية الموظف المصرى؟
«فى ذكراه» كيف شرح أحمد رجب بيروقراطية الموظف المصرى؟
«فى ذكراه» كيف شرح أحمد رجب بيروقراطية الموظف المصرى؟
«فى ذكراه» كيف شرح أحمد رجب بيروقراطية الموظف المصرى؟

موضوعات متعلقة

إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارت من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسى» بشأن مخالفات البناء

«تصالح طرف ومحامي الزمالك».. تفاصيل التحقيقات مع صالح جمعة

كشف ملابسات صور تكبيل طفلين أعلى عقار بالإسكندرية

الصور

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. المؤبد لـ بديع و11 آخرين والمشدد 3 سنوات لـ 57 متهما في أحداث اقتحام قسم العرب

إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

إنفوجراف

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

أيام زمان

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

أسرار «السرايا الصفراء».. من أنشأ أول مستشفى مجانين فى مصر؟

نجم الساعة

«سلال الخير».. كيف تنقذ الصوامع مصر من الجوع والعوز؟

منوعات

الاثنين.. القمر يتعامد على الكعبة ويقترن مع «الزهرة»

موعد وشروط تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية

مواعيد القطارات اليوم السبت 12-9-2020

تيم يصعد لنهائى بطولة أمريكا المفتوحة بفوزه على ميدفيديف

مقالات الرأي
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ جادالحق على جاد الحق.. الرجل الذى لم تُغّير المناصب فيه شيئًا
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «3»
المزيد

الثقافة

«شغف اللقطة الواحدة» على طاولة منصة الفن المعاصر

«فى ذكراه» كيف شرح أحمد رجب بيروقراطية الموظف المصرى؟

ضحى عاصى وسمير العصفورى ضيفا «إفطار وتوقيع مع كاتبين» (صور)

«سيد درويش والفلاح المصري» يتصدران احتفالات قصور الثقافة بالغربية