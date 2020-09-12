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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق بمحلج أقطان في السنطة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:27 م
حريق
حريق
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق نشب، اليوم السبت، بمحلج أقطان بشارع الجمهورية بدائرة قسم شرطة السنطة بمحافظة الغربية، دون أي خسائر بشرية، وجارٍ حصر الخسائر المادية.

وكانت مديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بالسنطة، يفيد بنشوب حريق بمحلج أقطان بوسط مدينة السنطة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمحل أقطان بشارع الجمهورية، ولم ينتج عن الحريق أي خسائر بشرية، وتم إخماده والسيطرة عليه، وجار الآن حصر الخسائر المادية وتحديد سبب الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة وانتداب خبير لبيان أسباب اندلاع الحريق.

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