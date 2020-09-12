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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار قبول طلبات التصالح حتى منتصف الليل بالبحيرة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:21 م
طلبات التصالح بالبحيرة
طلبات التصالح بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية ومنسق قانون 17 بتذليل كل العقبات التي تواجه المواطنين، ومتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء والتيسير علي المواطنين وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم على إنهاء كل الإجراءات بسهولة ويسر، مع استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل إذا تطلب الأمر، بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز، وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة خلال استقبال طلبات التصالح، والمقررة حتى 30 سبتمبر الجارى مع إعطاء شهرين لاستكمال الأوراق، وسداد الرسوم المقررة، لمن لم يستطع خلال المدة المحددة.

وأكد محافظ البحيرة أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى.
استمرار قبول طلبات التصالح حتى منتصف الليل بالبحيرة
استمرار قبول طلبات التصالح حتى منتصف الليل بالبحيرة

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