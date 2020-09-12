حبس متهم ضبط بحوزته ربع كيلو ماريجوانا

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بحبس متهم ضبط بحوزته ربع كيلو من مخدر الماريجوانا، داخل سيارته بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.وكشفت التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة عن أن البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بتمكن رجال مباحث قسم التجمع من القبض على شخص بحوزته لفافة كبيرة الحجم لمخدر (الماريجوانا) وزنت 250 جراما- كمية من مخدر LSD أسيد وزنت 10 جرامات- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس) أثناء استقلاله سيارة بالقرب من المنطقة محل سكنه بالتجمع، وبالكشف عنه تبين اتهامه في قضايا مخدرات، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.