كوميديا فتحى عبدالوهاب والسبكى فى كواليس «ثانية واحدة» (فيديو)

أطلق المنتج محمد السبكي فيديو جديدا من كواليس تصوير أحدث أفلامه الذي يعود به للسينما بعد غياب قارب على عامين من كواليس "ثانية واحدة" للنجمة دينا الشربيني.وشهد الفيديو الجديد الكوميديا المعهودة من المنتج محمد السبكي والفنان فتحي عبدالوهاب بطل الفيلم الجديد الذي سخر من كلمات السبكي بتواجد بطلة العمل دينا الشربيني.الفيلم يعد البطولة المطلقة الأولى لدينا الشربيني في السينما، فقد تعاقدت عليه الشهر الماضي وبدأت التصوير، ويستعد المنتج لإطلاقه في دور العرض خلال موسم رأس السنة."ثانية واحدة" بطولة مصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي.