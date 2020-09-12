السيطرة على حريق بجوار محطة السكة الحديد بالمنيا

نجحت سيارات إدارة الحماية المدنية في محافظة المنيا في السيطرة على حريق هائل نشب بصناديق أخشاب مخصصة لملابس الحراسات المكلفة بحراسة محطة السكة الحديد قبل أن تطول مباني المحطة والمناطق المجاورة ولم تقع خسائر في الأرواح أو المنشآت.وقال مصدر أمنى إن الحريق نشب في عدد كبير من الصناديق الخشبية من الناحية الشرقية لمحطة السكة الحديد بالمنيا، وأسفر الحريق عن تلفيات في الصناديق دون وقوع إصابات بشرية، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي توجهت على الفور إلى مكان الحريق دون حدوث إصابات بشرية أو تلفيات في المنشآت الخاصة بقسم شرطة النقل والمواصلات أو المنشآت الخاصة بمحطة السكة الحديد، كما تم إخلاء المنطقة من جميع المحتويات والصناديق بعد اندلاع الحريق قبل أن تمتد النيران إليها.وأشار المصدر إلى أن التحريات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق إلقاء عقب سيجارة أدى إلى اشتعال النيران في أكوام القش والأشجار والصناديق الموجودة شمال مباني المحطة.تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.