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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«شغف اللقطة الواحدة» على طاولة منصة الفن المعاصر

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:37 م
إبراهيم فرغلي
إبراهيم فرغلي
نضال ممدوح
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يحاور الكاتب إبراهيم فرغلي، في الثامنة من مساء اليوم، في بث مباشر٬ من حساب منصة الفن المعاصر "كاب"٬ الناقد الفني وليد الزهيري تحت عنوان "شغف اللقطة الواحدة".

حيث يتناول اللقاء الحديث حول تجارب أفلام اللقطة الواحدة٬ وتقنياتها والصعوبات التي تواجهها.

من خلال المحاور:
ـ المعوقات التي واجهت الفريد هيتشكوك في تحقيق حلمه.
‏ـ مشهد أورسون ويلز الطليعي.
‏ـ تأثير العصر الرقمي على اللقطة الواحدة.
‏ـ تجارب ناضجة روسية وألمانية.
‏ـ الملاذ في الأفلام القصيرة.

يشار إلى أن منصة الفن المعاصر (كاب) مؤسسة خاصة غير ربحية تأسست عام 2011 بواسطة رجل الأعمال عامر الهنيدي، ‏وهى مؤسسة مهتمة بتكريس جهودها لتطوير ودعم الفنون في الكويت وفي أرجاء المنطقة، ‏وقدمت عبر قاعاتها الفنية، معارض‎ ‎فنية لعدد كبير من الفنانين العالميين والمعروفين، فضلًا عن ‏الفنانين الشباب والكويتيين، سواء في معارض جماعية أو فردية، برعاية العديد من القائمين على المعارض ‏الفنية.

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