رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: تحصيل 640 ألف جنيه مستحقات مصريين بالسعودية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:23 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن أن مكتبي التمثيل العمالي التابعين لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض، وجدة، بالمملكة العربية السعودية، نجحت في تسوية مستحقات المواطن "مصطفى. أ. م. أ"، والذي كان يعمل بإحدى شركات الاستثمار الزراعي بالرياض، وبلغت 67 ألفًا و596 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازي 283 ألفًا و390 جنيهًا مصريًا تقريبًا، فضلًا عن مستحقات المواطن أحمد عبدالسلام حنفي، ويعمل مشرف مبيعات بشركة للصناعات الغذائية بجدة، وبلغت 85 ألف ريال، أي ما يوازي 357 ألف جنيه مصري تقريبًا، وبذلك يصل إجمالي المستحقات 640 ألف جنيه تقريبًا.

وقال هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة شكوى المواطن المذكور مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركة للحصول على المستحقات النظامية المتأخرة وديًا، وبعد تعثر المفاوضات، تم السير في دعوى قضائية ضد الشركة أمام المحكمة العمالية بالرياض وصدر الحكم لصالح العامل وإلزام الشركة بدفع 67 ألفًا و596 ريالًا سعوديًا، وتم إصدار شيك مصرفي للعامل من محكمة التنفيذ بالرياض واستلمت العامل.

ونوه الملحق العمالي إلى أن العامل طلب مخاطبة مكتب العمل لاستخراج تأشيرة خروج نهائي حتى يتسنى له صرف الشيك نظرًا لانتهاء إقامته وعدم القدرة على صرف الشيك إلا بعد الحصول على تأشيرة خروج نهائي وحتى يستطيع العودة إلى أرض الوطن، وتم التنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض لإنهاء إجراءات الخروج النهائي للعامل.

وفي نفس السياق استطاع الملحق العمالي عبد الحليم محمود بمكتب التمثيل العمالي بجدة بتوجيه من رئيس المكتب، حل مشكلة المواطن المصري أحمد عبدالسلام حنفي، ويعمل مشرف مبيعات بشركة كريم للصناعات الغذائية، وتمت تسوية المشكلة وديًا والحصول على مستحقاته البالغة 85 ألف ريال على دفعتين نقدًا، أي ما يوازي 357 ألف جنيه مصري، نظرًا لانتهاء إقامته.

موضوعات متعلقة

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

مدبولي: الرئيس وجه بالتصالح مع مخالفات القرى والنجوع بـ50 جنيها للمتر

براتب 3000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب

بالأسماء.. المؤبد لـ بديع و11 آخرين والمشدد 3 سنوات لـ 57 متهما في أحداث اقتحام قسم العرب

الصور

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. المؤبد لـ بديع و11 آخرين والمشدد 3 سنوات لـ 57 متهما في أحداث اقتحام قسم العرب

إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

إنفوجراف

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

أيام زمان

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

أسرار «السرايا الصفراء».. من أنشأ أول مستشفى مجانين فى مصر؟

نجم الساعة

«سلال الخير».. كيف تنقذ الصوامع مصر من الجوع والعوز؟

منوعات

الاثنين.. القمر يتعامد على الكعبة ويقترن مع «الزهرة»

موعد وشروط تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية

مواعيد القطارات اليوم السبت 12-9-2020

تيم يصعد لنهائى بطولة أمريكا المفتوحة بفوزه على ميدفيديف

مقالات الرأي
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ جادالحق على جاد الحق.. الرجل الذى لم تُغّير المناصب فيه شيئًا
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «3»
المزيد

الثقافة

«شغف اللقطة الواحدة» على طاولة منصة الفن المعاصر

«فى ذكراه» كيف شرح أحمد رجب بيروقراطية الموظف المصرى؟

ضحى عاصى وسمير العصفورى ضيفا «إفطار وتوقيع مع كاتبين» (صور)

«سيد درويش والفلاح المصري» يتصدران احتفالات قصور الثقافة بالغربية