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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل تطوير الشهر العقاري.. و16 خدمة تقدمها المكاتب

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:00 م
عمر مروان
عمر مروان
حسام محفوظ
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يتابع المستشار عمر مروان وزير العدل، خطة ميكنة قطاع الشهر العقاري والتوثيق، بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس بمكينة المنظومة القضائية كاملة.

ووضعت الوزارة خلال الفترة الماضية خطة مع وزارة الاتصالات لميكنة المنظومة بالكامل، وتتضمن الخطة إنشاء أنظمة جديدة للشهر العقاري، منها إصدار التوكيلات بأنواعها وفقا لدورة العمل بالمكاتب، سواء محررات رسمية موثقة، أو محاضر التصديق على التوقيعات، والمحررات المعرفية، ونظام آخر لتملك الأجانب يتم بموجبه تسجيل ممتلكات الأجانب وتوثيقها من خلال مكتب تملك الأجانب.

وتشمل الخطة نظامًا للتفتيش الفني والشكاوي، يتيح تسجيل الشكاوي الواردة إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتسجيل الصادر والوارد، ومتابعة المشكلات الفنية من خلال دورة عمل متكاملة لمتابعة ومراقبة المكاتب من خلال المنظومة والتقارير.

كما سيتم وضع نظام لمتابعة الدعم الفني بجميع مكاتب التوثيق وتسجيل الشكاوى واحتياجات المكتب، ومراقبتها من خلال مدير النظام والتقارير، ونظام آخر مخصص يتيح تسجيل الكتب الدورية الصادرة من وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي بشأن تنظيم العمل لمكاتب التوثيق، وتسجيل بيانات الأفراد الممنوعين من التصرف "المحظور عليهم إجراء أي معاملات عقارية".

كما تتضمن خطة تطوير وميكنة الشهر العقاري، هيكلة نظام ميكنة أعمال السجل العيني الزراعي عن طريق التسجيل والاستعلام وطباعة بيانات السجل، وبيانات مسوحها وتحديدها؛ لتسهيل الإجراءات وتسهيل الخدمات للمواطنين، وكذا ميكنة أعمال الشهر العقاري من خلال التسجيل والاستعلام وطباعة بيانات العقود.

كما شمل التطور الإلكتروني، خدمة البوابة الإلكترونية وقطاع التوثيق بالشهر العقاري بوزارة العدل من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة وبورسعيد.

وتقدم المصلحة عددًا من الخدمات ومنها، الخدمات العامة وتنقسم الخدمات إلى:

1- شهر شخصي.

2- توثيق.

3- سجل عيني زراعي.

4- سجل عيني حضري.

ثانيًا خدمات تفاعلية:

1- استخراج صورة مشهد.

2- استخراج شهادة عقارية.

3- الاستعلام عن موقف طلب.

4- خدمة استخراج صورة من كتاب دوري.

5- خدمة استخراج صورة من منشور مالي.

6- خدمة استخراج صورة من منشور فني.

7- خدمة ترجمة صورة من عقد إلى اللغة الإنجليزية.

8- خدمة ترجمة صورة من عقد إلى اللغة الفرنسية.

9- خدمة ترجمة عقد زواج إلى اللغة الفرنسية.

10- خدمة ترجمة شهادة طلاق إلى اللغة الفرنسية.

11- خدمة ترجمة رخصة دولية إلى اللغة العربية.

12- خدمة طلب شهر عقاري – نوع التعامل بيع.

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