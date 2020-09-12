غدا.. نواب الإسكندرية يبحثون مع المحافظ تخفيضا جديدا برسوم التصالح

قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف تصحيح الأوضاع الخاطئة التي تراكمت على مدار السنوات الماضية، والتي ترتب عليها عدة سلبيات كادت تؤثر على الأمن القومي المصري، أهمها تآكل الرقعة الزراعية بصورة مخيفة، ومقلقة على مستقبل الزراعة في مصر.وأضاف البطيخي، أن هناك ايضا مشكلة العشوائيات والبناء المخالف وعدم الالتزام بالسلامة الإنشائية بأي مبنى، ما ترتب عليه سقوط تلك المباني وتعريض حياة المواطنين للخطر، فكل هذه المشكلات تسبب فيها البناء المخالف، ولذلك وجب وقف نزيف تلك الخسائر وحماية أملاك أوراضي الدولة ووضع نظام جديد يحدد عملية البناء في مصر.ولفت البطيخي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن النواب سيعقدون اجتماعا غدا مع محافظ الاسكندرية للمطالبة بتخفيض جديد لمحافظة الإسكندرية أكثر من 25% كالنسبة التي خفضتها عدد من المحافظات على سعر متر التصالح، وذلك تيسيرا على المواطنين، مشيرا إلى أن الاسكندرية من المحافظات التي توجد بها كم كبير من البناء المخالف، والوحدات التي تم بنائها مخالفة لشروط السلامة الإنشائية.