«مصر للطيران» تسير 47 رحلة جوية بمطار القاهرة اليوم

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم السبت، 47 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمسترادم، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، بغداد، بيروت، تونس، البحرين، نيويورك، أبوجا، أكرا، و3 رحلات إلى دبي، ورحلتين إلى أبوظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من جدة، المدينة المنورة، و9 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات جوية إلى كل من الغردقة، شرم الشيخ، ورحلة إلى كل من الأقصر، أسوان، طابا، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوي، تنقل جميعها ما يقرب 4800 راكب.وتطبق السلطات المختصة، بمطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب.كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.