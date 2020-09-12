رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولي» عن التصالح على مخالفات البناء: هدفنا وضع حد للنزيف والأخطاء المتوارثة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:49 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا كدولة عندما نتصدى لواحدة من القضايا التي تتواجد منذ سنوات طويلة، مثل قضية مخالفات البناء والتصالح عليها، كل هدفنا هو الإصلاح ووضع حد للنزيف والأخطاء المتوارثة على مدى عقود طويلة.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقده مع الإعلاميين والصحفيين وعدد من الوزراء في مدينة بنها اليوم.

وأشار مدبولي في حديثه إلى أن عدم المواجهة والحلول يؤدي دائما إلى استمرار وتفاقم هذه المشاكل، وغض النظر عن المشاكل لا يعني انها تختفي، بل على العكس، وهو ما تعلمناه من قضية البناء العشوائي والبناء على الاراضي الزراعية.

وتابع مدبولي: إننا عقدنا مؤتمرا صحفيا قبل أيام، حتى نوضح للمواطنين قضية البناء المخالف وغير المنظم والتعدي على الأراضي الزراعية، وعرضنا العديد من الأرقام المهمة، من بينها أن مصر على مدار 40 عاما مضت فقدت ما يقرب من 400 ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية على مستوى العالم، من ضمنها 90 ألف فدان فقدت من 2011 حتى الآن.

وأضاف أن هذه الأراضي من أخصب الأراضي التي حبانا بها الله على مستوى العالم، وحتى نستطيع كدولة تعويض هذه الأراضي، نحتاج منظومة من العمل الشاق لعمل بنية أساسية نذهب بها للصحراء، وبالطبع أراضيها ليست بجودة الأراضي الزراعية التي تكونت وتشكلت في الدلتا على مدار آلاف السنين.

وأوضح أن تكلفة استصلاح الفدان في الصحراء تتراوح بين 150 لـ 200 ألف جنيه حتى يكون قابلا للزراعة، وببساطة شديدة، حتى نتمكن من استعادة الـ 90 ألف فدان التي فقدت خلال العشر سنوات الأخيرة نحتاج 18 مليار جنيه، وبالطبع لن تكون جودة هذه الأراضي مثل جودة الأراضي التي فقدت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. المؤبد لـ بديع و11 آخرين والمشدد 3 سنوات لـ 57 متهما في أحداث اقتحام قسم العرب

براتب 3000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب

والد «بائع الفريسكا» عن دعوة العشاء مع راقصة: «ابني نام زعلان»

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. تخفيض السعر بـ23 محافظة

الصور

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. المؤبد لـ بديع و11 آخرين والمشدد 3 سنوات لـ 57 متهما في أحداث اقتحام قسم العرب

إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

إنفوجراف

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

أيام زمان

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

أسرار «السرايا الصفراء».. من أنشأ أول مستشفى مجانين فى مصر؟

نجم الساعة

«سلال الخير».. كيف تنقذ الصوامع مصر من الجوع والعوز؟

منوعات

الاثنين.. القمر يتعامد على الكعبة ويقترن مع «الزهرة»

موعد وشروط تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية

مواعيد القطارات اليوم السبت 12-9-2020

تيم يصعد لنهائى بطولة أمريكا المفتوحة بفوزه على ميدفيديف

مقالات الرأي
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ جادالحق على جاد الحق.. الرجل الذى لم تُغّير المناصب فيه شيئًا
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «3»
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة العربية من «البازار الأسود» عن آفاق للنشر

حفل أوركسترا «الأنامل الصغيرة» بقبة الغوري.. غدًا

فى ذكرى 11 سبتمبر.. 5 كتب ترصد الوجه الخفي لأحداث تدمير «البروج المشيدة»

«محطات للغياب».. مجموعة قصصية للكاتب محمود عرفات