«مدبولي» عن التصالح على مخالفات البناء: هدفنا وضع حد للنزيف والأخطاء المتوارثة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا كدولة عندما نتصدى لواحدة من القضايا التي تتواجد منذ سنوات طويلة، مثل قضية مخالفات البناء والتصالح عليها، كل هدفنا هو الإصلاح ووضع حد للنزيف والأخطاء المتوارثة على مدى عقود طويلة.جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقده مع الإعلاميين والصحفيين وعدد من الوزراء في مدينة بنها اليوم.وأشار مدبولي في حديثه إلى أن عدم المواجهة والحلول يؤدي دائما إلى استمرار وتفاقم هذه المشاكل، وغض النظر عن المشاكل لا يعني انها تختفي، بل على العكس، وهو ما تعلمناه من قضية البناء العشوائي والبناء على الاراضي الزراعية.وتابع مدبولي: إننا عقدنا مؤتمرا صحفيا قبل أيام، حتى نوضح للمواطنين قضية البناء المخالف وغير المنظم والتعدي على الأراضي الزراعية، وعرضنا العديد من الأرقام المهمة، من بينها أن مصر على مدار 40 عاما مضت فقدت ما يقرب من 400 ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية على مستوى العالم، من ضمنها 90 ألف فدان فقدت من 2011 حتى الآن.وأضاف أن هذه الأراضي من أخصب الأراضي التي حبانا بها الله على مستوى العالم، وحتى نستطيع كدولة تعويض هذه الأراضي، نحتاج منظومة من العمل الشاق لعمل بنية أساسية نذهب بها للصحراء، وبالطبع أراضيها ليست بجودة الأراضي الزراعية التي تكونت وتشكلت في الدلتا على مدار آلاف السنين.وأوضح أن تكلفة استصلاح الفدان في الصحراء تتراوح بين 150 لـ 200 ألف جنيه حتى يكون قابلا للزراعة، وببساطة شديدة، حتى نتمكن من استعادة الـ 90 ألف فدان التي فقدت خلال العشر سنوات الأخيرة نحتاج 18 مليار جنيه، وبالطبع لن تكون جودة هذه الأراضي مثل جودة الأراضي التي فقدت.