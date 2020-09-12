الإمارات تسجل أعلى عدد إصابات يومية بكورونا

أعلنت الإمارات اليوم السبت تسجيل 1007 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد للإصابات اليومية ترصده البلاد منذ بدء الجائحة.وظلت الحالات تتراجع حتى الشهر الماضي بعد ذروة إصابات يومية بلغت 994 حالة في مايو،’ لكن الأعداد عادت للارتفاع بعدما بلغت مستوى 164 إصابة في الثالث من أغسطس.