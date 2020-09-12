غدًا.. كاثوليك القدس يحتفلون بعيد الصليب

قال الأب فادي يعقوب ابو سعدى، راعي كنيسة الأم البتول للروم الكاثوليك في بيت لحم، إنه من المقرر أن تحتفل الكنيسة يوم غدًا الأحد بعيد رفع الصليب الكريم.وأضاف الأب فادي، في بيان رسمي صدر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" إنه سيقام القداس الاحتفالي بهذه المناسبة في تمام الساعة ١٠ صباحا من يوم غد الأحد، ويترأس القداس الايكونوموس يعقوب ابو سعدى، مع التأكيد على مراعاة الإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات نظرا لازدياد أعداد الإصابات في فلسطين".واختتم بيانه قائلا: "نتمنى السلامة للجميع وأحد مبارك ومقدس للجميع".