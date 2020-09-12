وصول 30 طن مساعدات إماراتية لدعم متضرري الفيضانات بالسودان

وصلت إلى مطار الخرطوم، اليوم السبت، طائرة إغاثة إماراتية لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمتضرري السيول والفيضانات بالسودان، مقدمة من الهلال الأحمر الاماراتي.وتحمل الطائرة ٣٠ طنا من المواد الغذائية ومواد الإيواء، بجانب مواد طبية وصحية لإصحاح البيئة.وكان في استقبال الطائرة من الجانب السوداني عباس فضل المولي مفوض العون الانساني.