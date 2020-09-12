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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

في ذكرى بليغ حمدي.. لماذا لم يخرج «مداح القمر» للنور؟

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:43 م
بليغ حمدي
بليغ حمدي
محمد قدري
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تعرض مسلسل «مداح القمر» عن سيرة الملحن والموسيقار الراحل بليغ حمدي لعدة أزمات منذ بدء الإعلان عنه، ولم يخرج للنور.

بدأت الحكاية من المخرج مجدي أحمد علي الذى اتفق مع الكاتب محمد الرفاعي على تقديم "مداح القمر"، وكان وقتها مرشحا للبطولة الفنان إياد نصار الذي كان في بداياته الفنية.

وقرر مجدي أحمد علي البدء في الترتيب لمسلسله بعد أن عطلته مدينة الإنتاج الإعلامي لعدة سنوات، وبالبحث عن شركات إنتاج أخرى لتولي مهمة المسلسل، وكاد خلال العامين الماضيين أن يصل لحل نهائي مع إحدى الشركات لكنها عادت وتراجعت عن الفكرة.

المسلسل كتبه الرفاعي قبل وفاته في 60 حلقة، ويرصد حياة الفنان بليغ حمدي الذى تحل ذكرى ميلاده،، وتناول الأحداث نجاحاته، هزائمه وانكساراته، وكذلك قضية سميرة مليان، بتفاصيل معمقة.

وبالنظر لتاريخ العمل كان الفنانين المرشحين لتولي البطولة هم خالد النبوي وهاني سلامة ومحمد نجاتي وإياد نصار، وما زالت محاولات مخرج العمل جارية لتقديم المسلسل خلال الفترة القادمة.


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