أكبر مركز لتداول المنتجات البترولية.. تفاصيل زيارة «الملا» لمحطة «سونكر»

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المشروعات البترولية الجديدة بمنطقة العين السخنة، ضمن برنامج الوزارة لتطوير البنية الأساسية لتخزين وتداول المنتجات البترولية، وشملت الجولة مشروع محطة "سونكر" للصب السائل التي تقع بالحوض الثالث بميناء السخنة والتي يجرى الانتهاء من تنفيذها بتكلفة استثمارية 235 مليون دولار كواحدة من أهم المراكز الاستراتيجية لمصر على ساحل البحر الأحمر لاستقبال وتداول وتخزين المنتجات البترولية.وأوضح الملا، خلال جولته، أن قطاع البترول يعمل وفق استراتيجية قومية على تطوير بنية أساسية وتسهيلات بترولية متميزة لمصر على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط من خلال عدة مشروعات استراتيجية تسهم بدور فعال في تأمين جانب من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المستوردة وتعزز من استعداد مصر ومقوماتها التنافسية لتصبح مركزًا محوريًا لتداول وتجارة البترول والغاز في المنطقة، وأن مشروع "سونكر" يعد إضافة مهمة وحيوية للبنية الأساسية البترولية فى هذا المجال، مضيفًا أن قطاع البترول يمتلك أيضًا عدة مشروعات تعزز هذا التوجه من أهمها المركز الاستراتيجي لتداول وتخزين الخام والمنتجات البترولية الذي تم إقامته بمنطقة "سوميد" بالعين السخنة، وأيضا ميناء الحمراء على البحر المتوسط لشحن وتداول وتخزين البترول الخام والذي افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحدث تسهيلاته الشهر الماضي.وأشار الملا إلى أن محطة "سونكر" تمثل ثمرة تعاون واستثمار ناجح بين الدولة ممثلة فى قطاع البترول ووزارة المالية والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والقطاع الخاص وأنها مقامة وفق أحدث التقنيات لتحقيق الكفاءة في التشغيل والحفاظ على الأمن والسلامة، لافتا إلى تنفيذ أعمال المشروع بالكامل بواسطة شركة "بتروجت" الذراع التنفيذي لقطاع البترول، في إطار الحرص على تعظيم المكون المحلي للمشروع.وتفقد الملا، خلال جولته بمحطة سونكر، منطقة التخزين الاستراتيجية بالمشروع التي تضم مستودعات تخزين استراتيجي للسولار والبوتاجاز بقدرة تخزينية 100 ألف متر مكعب من السولار و150 ألف متر مكعب من البوتاجاز، حيث يتم استقبال المنتجات البترولية على الرصيف البحري التخصصي لتداول المنتجات البترولية، وجرى تشغيل منظومة تداول وتخزين السولار في سبتمبر من العام الماضي، وجاري الانتهاء من منظومة تداول وتخزين البوتاجاز تمهيدًا لتشغيلها، كما يضم المشروع 3 خطوط أنابيب لنقل البوتاجاز والسولار بواقع خطين للبوتاجاز بطول 6 كيلومترات للخط، وخط للسولار بطول 35 كيلومتر.ويضم هيكل المساهمين في مشروع محطة "سونكر" كل من قطاع البترول ووزارة المالية وهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة "أميرال" عن القطاع الخاص.رافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس عابد عزالرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للنقل والتوزيع، والتخطيط والمشروعات والسلامة والصحة المهنية، والربان أسامة الشريف، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة "سونكر" ومستشاره المهندس محمود نظيم، والمهندس محمد شعبان، رئيس مجلس إدارة "سونكر"، والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.