شرطة اليونان تطلق الغاز المسيل للدموع على مهاجرين بجزيرة ليسبوس

أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المهاجرين نظموا احتجاجا في جزيرة ليسبوس اليوم السبت، بعد أربعة أيام من اندلاع حرائق في مخيم موريا المكتظ للاجئين أتت على المخيم بأكمله.واندلعت الاضطرابات بعدما شارك مئات المهاجرين في مسيرة وهم يهتفون "الحرية" على طريق يؤدي إلى ميناء ميتيليني الذي حالت الشرطة دون الوصول إليه بعدما أقيمت مستوطنة خيام جديدة مؤقتة على مقربة منه.