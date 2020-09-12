خلال أسبوع.. ضبط قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة بـ23.2 مليار جنيه

نجح قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية خلال أسبوع في ضبط (1540) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة.وضمت (141) قضية ضرائب عامة، كشف (276) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (200) قضية فى مجال الجمارك، (4) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (397) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (346) حكم قضائى، (156) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (11) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار فى النقد الإجنبى، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركى بضائع)، (9) قضايا فى مجالات (استيلاء على المال العام، احتيال مصرفى، طلب رشوة استغلال نفوذ، غسل أموال، كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (23439366317 جنيه مصرى) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.