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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التصريح بدفن جثة شاب غرق بشاطئ الهانوفيل

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:40 م
جثة
جثة
مصطفى فتحي
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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه شاطئ الهانوفيل بعد مخالفة تعليمات غلق الشواطئ والنزول إلى المياه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بلاغ بوجود غريق في شاطئ هدير بمنطقة الهانوفيل دائرة القسم، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري.

بالمعاينة والفحص تبين أن الغريق نزل لمياه البحر في الساعة الثالثة والنصف فجرا، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة، وهي لشاب يدعى "حازم.ا.ف"، 21 سنة، مقيم بشارع إبراهيم الطلخاوى الهانوفيل، تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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