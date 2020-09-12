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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الليلة.. عرض أولى حلقات «كريمو فوبيا»

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:40 م
شادي الفونس
شادي الفونس
حسن أمين
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تعرض مساء اليوم السبت، الحلقة الأولى من المسلسل الكوميدي "كريمو فوبيا" للفنان شادي الفونس عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

كريمو فوبيا" يشارك في بطولته كل من الفنانة اللبنانية العنود بدر، ماكس الضب، عدد من النجوم الشباب.

كانت آخر أعمال "ألفونس" أغنية "عايز فلوسى" على طريقة الراب، طرحها خلال يناير الماضى عبر قناته بموقع "يوتيوب"، وظهر خلال الأغنية المصورة بمشاركة عدد من أصدقائه منهم محمود الليثي، وخالد منصور، وتوني ماهر، وآخرين، الأغنية من كلمات وألحان شادي ألفونس، وإنتاج مروان موسى، ومن إخراج أشرف حمدى.

كما طرح كل من شادي ألفونس وخالد منصور، بالاشتراك مع الفنان خالد الصاوي مطلع هذا العام فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "أهلًا 2020" عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".
الليلة.. عرض أولى حلقات «كريمو فوبيا»
الليلة.. عرض أولى حلقات «كريمو فوبيا»

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