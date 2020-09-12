عفريت هالة فاخر يطارد «نجيب زاهي زكرش» فى رمضان

استقر المخرج شادي الفخراني على الفنانة هالة فاخر لتجسيد دور زوجة الفنان الكبير يحيي الفخراني ضمن أحداث المسلسل الدرامي "نجيب زاهي دركش" والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2021.وعلمت "الدستور" أن هالة فاخر تظهر كضيف شرف ضمن أحداث الحلقات الأولى، ثم تتوفي بعد صراع مع المرض وتلاحق نجيب زاهي زكرش في أحلامه علي مدار حلقات المسلسل.ويواصل شادي الفخراني، ترشيح النجوم للعمل لإنهاء تعاقداتهم، فقد استقر على عدد كبير من الفنانين، وبدأ في معاينة بعض الأماكن استعدادا لبدء تصوير العمل مطلع نوفمبر المقبل.ويجسد الفنان يحيى الفخراني في المسلسل شخصية نجيب زاهي زكرش، رجل له 4 أبناء يدخل في صراع معهم ويعاني من جحودهم، مما يجعله يجمع الأيتام من الشارع ويقيم دارا لهم.المسلسل يشترك في بطولته أنوشكا، رامز أمير، إسلام إبراهيم، كريم عفيفي، تأليف عبد الرحيم كمال.